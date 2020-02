Il Toro riparte da Baselli: al Fila si mette in luce con gol e grinta

Segnali positivi da parte di Baselli in allenamento. Dopo 2 mesi di assenza, è ora di tornare a disposizione. Il Parma potrebbe essere il primo step

C’è una piccola nota lieta per Moreno Longo in mezzo a questa crisi, e si tratta di Daniele Baselli. Il centrocampista, fuori per infortunio ormai da due mesi, sembrerebbe aver finalmente recuperato e, già in panchina contro il Milan, potrebbe tornare ad essere un’alternativa per il tecnico granata con il Parma. In allenamento, ieri, ha infatti risposto nel modo giusto, dando segnali positivi, a partire dalla sua condizione. La sua qualità potrebbe aiutare un centrocampo che di recente di certo non ha brillato. Baselli è perciò pronto a riprendersi il proprio posto per aiutare i compagni ad uscire da questo momento buio e raggiungere quindi la salvezza il più in fretta possibile.

Due mesi di assenza per Baselli

Prima un infortunio al ginocchio, poi, quando sembrava essersi tutto risolto, ecco che è arrivato il problema al polpaccio. La stagione del numero 8 del Torino non è andata secondo i piani: nell’ultimo periodo è mancata la continuità, con il giocatore che è stato assente dal 21 dicembre, quindi dalla sfida contro la Spal, a quella contro la Sampdoria, trovando spazio in panchina solo contro il Milan. Ha collezionato solamente 15 presenze in campionato mettendo insieme solo due assist. Il suo recupero potrebbe giovare a Longo, che sta cercando di trasmettere le proprie idee alla squadra, ma che necessita di ulteriore tempo per farlo.

Segnali positivi dal Filadelfia

Piano piano, Baselli sta tornando in forma. Ed in allenamento non smette di mostrarlo. Nell’ultimo ha infatti giocato per l’intera durata della consueta partitella, andando anche a segno e facendo emergere le proprie qualità. L’arrivo di Longo potrebbe avergli dato quella serenità necessaria a farlo rendere al meglio ed ora anche la forma fisica sembra essere tornata al meglio. Contro il Parma potrebbe quindi essere impiegato dal primo minuto: Baselli lavorerà proprio con quell’obiettivo.