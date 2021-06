Il pagellone di Tomas Rincon / Il venezuelano non ha reso a dovere come regista, migliorando però da mezzala con Nicola

La stagione granata più complicata degli ultimi anni è giunta al termine. Danni contenuti ma un prezzo da pagare comunque troppo alto anche per i più esperti. Il rendimento generale del Torino è infatti stato minato dai problemi che si sono trascinati nel tempo. A conti fatti, anche i cosiddetti “veterani” ne hanno sofferto. Tra questi Tomas Rincon, arrivato ormai al suo quarto anno in granata. La conquista della fascia da capitano in alcune partite non è bastata a fargli fare un salto di qualità. Alti e bassi hanno infatti caratterizzato la sua stagione, che lo ha visto presenziare in quasi tutte le gare disponibili. Pilastro del centrocampo granata oltre che di quello della sua Nazionale venezuelana, el General ha però beneficiato del cambio ruolo pensato ed attutato da Davide Nicola.

Rincon, partenza a rilento migliorata con l’arrivo di Nicola

Trentasei presenze su trentotto per Rincon nel corso del campionato 2020-2021, contornate da un gol ed un assist. Il cambio di guardia in panchina non ha inficiato sulla sua continuità, interrotta solamente dalla troppa irruenza, che spesso ha caratterizzato le prestazioni del venezuelano. Quest’anno però, il primato per i falli commessi non è suo: al primo posto c’è infatti Roberto Soriano, a quota 75, seguito proprio dal centrocampista granata, a quota 72 come Thorsby. La stagione di Rincon è migliorata con l’arrivo di Rincon: il nuovo tecnico ha infatti preso diversi accorgimenti tattici, cambiando le posizioni ed i ruoli di alcuni dei suoi. Il suo 3-5-2 ha visto il venezuelano impiegato nel ruolo di mezzala ed è stata una scommessa vinta a differenza di quella di Giampaolo che, nella prima parte di stagione, lo ha schierato come regista davanti alla difesa. Un flop annunciato, conoscendo le caratteristiche tecniche del numero 88. Solamente per Giampaolo, Cairo e Vagnati, inspiegabilmente, Rincon poteva ricoprire il ruolo di regista.

Tomas Rincon, voto: 5.5