Rincon si candida da regista. Intanto Giampaolo attende Torreira

Contro la Fiorentina Rincon dovrà inventarsi regista ma Giampaolo vuole un giocatore di esperienza: il Toro continua a lavorare per Torreira

Fiorentina-Torino è ormai alle porte: il campionato di Serie A 2020/2021 sta per prendere ufficialmente il suo avvio e in casa granata i discorsi continuano a girare, inevitabilmente, attorno a Rincon e Torreira. E per capire come i due giocatori possano essere accomunati, basta fare un nome: Marco Giampaolo. Il tecnico granata, d’altronde, è stato chiaro fin dal suo arrivo: il suo gioco non può prescindere dalla presenza in squadra di un regista. E possibilmente di un regista titolare e non di un giocatore che, nonostante l’indiscutibile professionalità, dedizione e disponibilità ad adattarsi alle richieste dell’allenatore, non può fare miracoli nel ricoprire un ruolo che di fatto non gli appartiene. Al momento, tuttavia, è proprio quello che sta succedendo in casa Toro: mentre si attendono ancora notizie positive sul fronte Torreira, infatti, sarà proprio Rincon a doversi calare nei panni del regista nella prima sfida della nuova stagione.

Contro la Fiorentina Giampaolo si affida a Rincon

Difficile, difficilissimo, infatti, pensare che la trattativa con l’Arsenal possa raggiungere la tanto attesa fumata bianca in tempo per permettere a Torreira di arrivare a Torino, sottoporsi alle visite di rito, firmare il contratto e mettersi a disposizione di Giampaolo entro le 18 di sabato. Molto più probabile, al contrario, che contro la Fiorentina il tecnico debba fare di necessità virtù affidandosi proprio a quella capacità di adattamento di Rincon a cui si faceva riferimento poc’anzi.

El General non è di certo un regista e anche nelle amichevoli sostenute dal Torino nelle settimane passate lo si è visto. Tuttavia, temperamento e determinazione sono certamente due caratteristiche che al numero 88 non mancano e sono proprio quelle su cui punta Giampaolo. Come dire, insomma, che se tatticamente c’è un gap, ed è evidente, Rincon potrebbe riuscire ad aggirare l’ostacolo puntando proprio su una professionalità mai messa in discussione. Su quella grinta e quella cattiveria agonistica che potrebbero rappresentare la soluzione, almeno fin tanto che la società non porterà al tecnico il giocatore adatto a tappare quel buco che ancora permane nella sua formazione.

Torreira più vicino: il punto sulla trattativa

Un profilo che, come si sa, risponde a uno e un solo nome: Lucas Torreira. Nonostante il Torino si sia ovviamente guardato intorno per cercare eventuali sostituti, resta un dato di fatto che l’ex Sampdoria è la priorità. Soprattutto adesso che qualcosa, seppur molto lentamente, inizia a muoversi. Come anticipato, un’accelerata tanto brusca da permettere al giocatore di essere a disposizione di Giampaolo in tempi fulminei è quasi impossibile. Tuttavia, l’idea di puntare su un prestito con obbligo di riscatto sembra stuzzicare sempre di più le parti. L’accordo, se si dovesse arrivare alla definitiva stretta di mano, si aggirerebbe attorno ai 24 milioni: cifra che i granata potrebbero sostenere anche grazie al tesoretto rappresentato dall’eventuale cessione di Izzo.

Il Torino, dunque, continua a dialogare insistentemente con l’Arsenal ma anche con lo stesso Torreira con il quale si deve trovare l’accordo sull’ingaggio. Intanto, però, il tempo scorre e la Fiorentina incalza. E per Giampaolo la soluzione migliore, attualmente, resta Rincon: per il General una chance da non sottovalutare.