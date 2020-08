Ritiro di Biella a rischio: il Toro valuta lo slittamento o una sede alternativa

Dopo un incontro tra le parti, è emersa la volontà del Torino di valutare anche altre possibilità: un breve rinvio o anche la scelta di non andare a Biella

Oggi il Torino si radunerà agli ordini di Giampaolo a un mese dal via, previsto per il 19 settembre. Eppure date e soprattutto luogo del ritiro sono in questo momento ancora non certe. O meglio: dopo aver valutato la possibilità di lavorare a Biella dal 22 agosto al 5 settembre (queste le date del ritiro già note), dopo aver organizzato il trasferimento e il soggiorno della squadra nel biellese, ora la società granata si è presa del tempo per valutare anche eventuali altre possibilità. Già ieri mattina trapelavano voci secondo cui anziché il 22 agosto il Toro sarebbe arrivato a Biella il 24, lunedì. Poi nel pomeriggio di ieri l’amministrazione locale, che si sta occupando di organizzare il ritiro granata, ha incontrato alcuni rappresentanti del Torino e da quella riunione sarebbero emerse alcune criticità. Tanto che il club sta valutando ogni possibilità: non solo quella di trasferirsi a Biella più tardi rispetto alla data annunciata ma anche quella di cambiare invece località.