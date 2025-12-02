Il francese dopo aver recuperato dall’infortunio non è più riuscito ad aiutare il Torino con le sue accelerazioni

Il Torino nelle ultime settimane ha dovuto far fronte alle difficoltà che nascono dall’avere una rosa poco profonda.

I recenti infortuni hanno compromesso l’equilibrio della squadra e di conseguenza i risultati delle scorse settimane. Nonostante Baroni sia ancora a corto di uomini preziosi, nelle ultime uscite ha potuto contare su Nkounkou, che ha finalmente recuperato dall’infortunio. Il francese contro il Lecce si è guadagnato una maglia da titolare, ma la sua prestazione è stata lontana dal livello mostrato prima della pausa delle nazionali.

Ritorno deludente per Nkounkou

Al Via del Mare, Nkounkou ha mancato la possibilità di tornare a rendersi protagonista con la maglia del Torino. Contro il Lecce, il francese ha condotto una prestazione opaca, con più errori in fase di impostazione e con poca propensione ad attaccare la profondità, come era solito fare prima dell’infortunio. Anche contro il Como, Nkounkou non è riuscito a fare la differenza una volta entrato in campo, complice anche della prestazione deludente della squadra. Le due apparizioni del francese dal suo recupero sono state ben lontane dall’essere positive. Dopo aver ritrovato il campo con regolarità, l’ex Francoforte farà ora il possibile per tornare a essere la freccia sulla corsia laterale del Torino.

Nkounkou insegue la sua forma migliore

Dopo poche settimane dal suo arrivo, Nkounkou si era guadagnato il ruolo da titolare, ma l’infortunio muscolare lo ha costretto a saltare quattro partite prima della pausa. In sua assenza, il Torino ha dato seguito alla striscia di risultati utili consecutivi, ma con il suo apporto, sarebbe stato più facile tentare di puntare anche alla vittoria. Tornato ora a disposizione, Nkounkou dovrà cercare di tornare a fornire una serie di prestazioni decisive sia in fase difensiva che offensiva, per permettere al Torino di rialzarsi da questo momento difficile.