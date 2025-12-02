Il patron granata ha speso qualche parole sulla sua squadra e sul periodo che ha attraversato dopo la pausa delle nazionali

Urbano Cairo nel corso della presentazione del Giro d’Italia 2026 ha speso qualche parola ai microfoni di Sky Sport per parlare del Torino, e dei risultati ottenuti nelle ultime settimane: “Eravamo reduci da 6 partite ben giocate con squadre impegnative come Roma, Napoli e Juve. Avevamo fatto bene, vincendo col Napoli, pareggiando con Bologna e Juve”. A seguito dei buoni risultati ottenuti contro squadre competitive, Cairo non è riuscito a spiegarsi il rendimento della sua squadra nelle ultime uscite: “Abbiamo fatto dei buoni risultati. Inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte: una brutta col Como e anche quella contro il Lecce. Sono molto, molto rammaricato. Abbiamo buttato via il rigore del pareggio”. Dopo aver perso punti preziosi per rilanciarsi in classifica, il patron granata ha specificato che sarà fondamentale rimettersi al lavoro per cercare di recuperare i punti persi nelle ultime settimane: “Dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare, recuperando quel tipo di gioco e compattezza che ci hanno fatto fare punti senza mai perdere e facendo bene. È un Torino che ha fatto 5 volte clean sheet con squadre con attacchi non da poco, come Bologna, Roma, Napoli e Juve, partite impegnative. Non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come successo col Como. Dobbiamo lavorarci molto in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra”.