Rodriguez ancora centrale con la Svizzera, Lukic spettatore di Serbia-Turchia

Nella seconda giornata di Nations League la Svizzera pareggia 1-1 con la Germania: Ricardo Rodriguez gioca 64 minuti. Nel Kosovo titolare Samir Ujkani

Ancora una volta in nazionale Ricardo Rodriguez è stato impiegato nella posizione di centrale di sinistra nella difesa a cinque: per la partita contro la Germania il ct Petkovic ha schierato la Svizzera con un prudente 5-4-1 che ha permesso agli elvetici di conquistare un prezioso 1-1. Il giocatore del Torino è rimasto in campo fino al 64′ disputando una buona prova: terminati gli impegni con la propria nazionale, Rodriguez ora tornerà in Piemonte dove riprenderà a lavorare agli ordini di Marco Giampaolo.

Torino: Ujkani titolare in Kosovo-Grecia

Ha giocato titolare anche Samir Ujkani nella partita persa dal suo Kosovo per 2-1 contro la Grecia: il portiere granata è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Al match ha preso parte anche Mergim Vojvoda, che è stato però costretto a lasciare il campo nella ripresa a causa di un infortunio. In Serbia-Turchia non è invece sceso in campo Sasa Lukic.