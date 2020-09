Ferrero: “Ho venduto Linetty per una buona cifra”

Il presidente della Sampdoria Ferrero ha parlato del mercato: “Guardatevi intorno, nessuna big sta comprando. Qualcosa faremo ma ci vuole pazienza”.

A margine dell’amichevole della Sampdoria contro il Derthona, il residente dei blucerchiati Massimo Ferrero è tornato a parlare del calciomercato. Un mercato che ha fin ora fatto infuriare i tifosi doriani, soprattutto dopo l’addio di Linetty. I supporter blucerchiati, infatti, hanno accusato da più parti i patron della Samp di aver svenduto uno dei pezzi pregiati della squadra. Un’azione che, tuttavia, Ferrero rivendica spiegando che “Ho venduto Linetty al Torino, è vero, a nove milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno. Dalla Juventus alla Roma, all’Inter, non c’è una big che sta comprando“

Il presidente della Samp: “L’ossatura della squadra c’è”

E proprio sul mercato in entrata specifica poi che “Devo prendere una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è“. E se gli acquisti in casa Doria tardano ad arrivare, per il presidente Ferrero molte delle cause sono da imputare alla difficile situazione che sta vivendo il calcio mondiale.

“Tutto il calcio europeo è fermo -ha infatti dichiarato Ferrero. Questo Covid sta togliendo sicurezza e anche il calcio ne risente. Qualcosa come sempre faremo ma ci vuole pazienza e visione d’insieme“.