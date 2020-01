Roma-Torino, ecco dove vedere la partita in TV e in streaming

Roma-Torino, partita valida per la 18^ giornata di Serie A è in programma domenica 5 gennaio alle 20:45: ecco come vederla in TV e streaming

Riprende la Serie, con il Torino che apre il 2020 in trasferta a Roma. La 18^ giornata di Serie a vedrà infatti gli uomini di Mazzarri sfidare i giallorossi di Fonseca, attualmente al quarto posto. Reduci da una sconfitta in casa contro la Spal, i granata dovranno stare attenti: vincere potrebbe risollevare il morale sceso dopo le ultime prestazioni deludenti, che sono costate punti preziosi. La Roma, dal canto suo non vuole però interrompere la scia positiva ottenuta sin qui, che è valsa 35 punti ed un’imbattibilità che va avanti dal 24 novembre. Roma-Torino, in programma per domenica 5 gennaio alle 20:45, sarà trasmessa su DAZN in streaming e su DAZN 1, canale 209 di Sky.

Serie A 2019/2020: dove vedere le partite in TV

Come noto anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Il servizio streaming Dazn, in particolare, detiene i diritti per una sfida della domenica alle 15, oltre alla sfida del sabato sera alle 20.45 e alla partita delle 12.30 della domenica. Sky, invece, trasmetterà le restanti sette partite di ogni fine settimana: quelle del sabato (escluso il posticipo), quelle della domenica pomeriggio (eccetto la sfida di Dazn), tutte le altre gare della domenica (sia delle 18 che delle 20.45) e quelle eventuali del lunedì.