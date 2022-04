Nella conferenza in vista di Salernitana-Torino, Juric ha elogiato il lavoro svolto dall’ex granata Davide Nicola

Presente e passato granata a confronto nel primo match dopo la pausa Nazionali. Salernitana-Torino è infatti anche una sfida tra Nicola (ieri) e Juric (oggi) che, a modo loro, hanno entrambi cambiato il club. Il primo l’ha preso in uno dei momenti più bui del passato recente guidandolo alla salvezza, il secondo invece, subito dopo, cercando di ritemprarlo per ridargli identità e dignità. Tra i due scorre buon sangue, fattore che verrà però messo da parte sul rettangolo verde, dove a contare non sarà la stima reciproca ma i gol.

Juric, stima profonda verso Nicola

“Nicola? Ha fatto un grande lavoro qui, in una situazione difficile. E’ un ragazzo splendido, ci conosciamo, di cuore, gli auguro il meglio“, queste le parole spese da Juric sul collega e rivale, che lo ha preceduto sotto la Mole. Dichiarazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che esternano ammirazione e benevolenza nei confronti dell’ex granata, che ha in comune con lui il temperamento e la grande grinta.

Toro, anche Nicola aveva elogiato il lavoro del croato nella scorsa stagione

Anche Nicola, ai tempi del Toro, non si è risparmiato sul suo prossimo avversario: “Stimo Juric, ha fatto un grande lavoro, ma noi possiamo esprimere il nostro gioco. Mi auguro che esca fuori una bella partita“. Verona-Torino, nella passata stagione, si è poi rivelata essere una partita equilibrata, terminata in pareggio. Domani invece, per entrambi è vietato sbagliare e cercheranno perciò di fare risultato.