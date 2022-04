In Salernitana-Torino, sarà ancora Berisha il portiere titolare del Toro: Juric mette da parte Milinkovic-Savic. E torna sulla scelta…

“Ora c’è la sosta e dovrò pensare a chi giocherà in porta alla ripresa del campionato”, diceva a Marassi. Detto, fatto. Da Genova a Salerno, Ivan Juric ha avuto tempo per riflettere e ha scelto di non cambiare: all’Arechi, sarà ancora Etrit Berisha a difendere i pali del Torino. Per Vanja Milinkovic-Savic, che in estate era stato indicato come titolare dal tecnico e dalla dirigenza, arriverà così la quarta esclusione consecutiva. Segno, evidente, che le gerarchie adesso sono cambiate, nonostante il portiere albanese fosse incorso proprio contro il Genoa in un’incertezza, quell’uscita a vuoto che contribuì a causare il gol decisivo di Portanova.

“Quando fai una scelta del genere metti in preventivo un calo”

Juric è tornato, in conferenza stampa, proprio sul momento di Vanja, rimuginando pubblicamente su quella scelta estiva (che pareva azzardata a molti, tra addetti ai lavori e tifosi) di affidargli i guantoni da numero 1. Il tecnico, come spesso gli succede, ha fatto professione di realismo: “Il ragazzo ha fatto benissimo per un lungo periodo e ha avuto un piccolo calo. Quando fai una scelta del genere è normale, lo metti in preventivo”.

Juric sceglie Berisha per Salernitana-Torino

Insomma, Juric non è rimasto sorpreso dall’involuzione di Milinkovic, autore di una prima parte di campionato all’insegna della sicurezza ma poi protagonista – nel 2022 – di diversi errori, che sono stati tra le cause dei magri risultati raccolti dal Toro dalla vittoria contro la Sampdoria in poi. Ora, il Toro andrà avanti con Berisha: “Ha fatto molto bene contro l’Inter, la mia intenzione è quella di proseguire con lui”. E chissà che non sia la scelta definitiva, da qui alla fine della stagione. Poi, per il futuro, si vedrà: i granata, nel prossimo mercato, cercheranno anche un portiere.