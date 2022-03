I precedenti di Salernitana-Torino / Solo tre precedenti in Serie A tra i due club, tutti a favore del Toro

Con la fine della pausa Nazionali, è di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che sabato alle 20.45 affronterà la Salernitana di Davide Nicola. Nel pieno della crisi che li ha colpiti ormai da qualche tempo, i granata dovranno fermare i campani, attualmente ultimi in classifica, per provare a chiudere al meglio. I due club granata si sono affrontati poche volte in passato, la maggior parte delle quali nella Serie cadetta. Sono infatti solo tre i precedenti in A, di cui uno solo lontano da Torino. I risultati sono però a senso unico: il Toro ha portato a casa nove punti e proverà a dare continuità alla scia ottenuta anche questa volta.

Salernitana-Torino 4-1, l’unico precedente in A tra le due formazioni

Per arrivare all’unico precedente tra le mura amiche dei campani che ha visto protagonisti la Salernitana e il Torino, bisogna andare indietro fino al 17 aprile del 1948. Sperone ed i suoi, che formano il Grande Torino contro gli uomini di Viani al Comunale di Salerno in una sfida a senso unico. Ad aprire le danze ci pensa Merlin, tra i componenti della formazione di casa. Passano però solamente dieci minuti e Gabetto ristabilisce la parita. Sempre lui, alla ripresa sigla il gol che vale la doppietta personale e il vantaggio dei suoi che, sfruttando l’ultimo quarto d’ora, portano a casa un poker a cui si aggiungono le firme di Ossola e Mazzola.

Salenritana-Torino, in Serie B regnava l’equilibrio

Diversa è invece la situazione che riguarda la Serie B, in totale equilibrio. Su dodici incontri totali infatti, La Salernitana se ne è aggiudicati cinque, stesso numero portato a casa dal club torinese, il tutto contornato da due pareggi. I gol vedono invece in vantaggio di uno il Toro con undici reti segnate e dieci subite, cosa che in Serie A pende in modo radicale da una parte: lì, sono sempre i piemontesi a dominare le scene, con 15 gol fatti, contro i due segnati dai prossimi avversari. Chissà se questa volta, si manterrà l’andamento ottenuto fino ad ora nella massima Serie, o se a prendere il sopravvento sarà l’equilibrio della B.