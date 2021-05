Il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica su Facebook una foto in cui con le mani indica i 7 gol rifilati dal Milan al Torino

Anche Matteo Salvini si fa beffe del Torino. Il leader della Lega, tifoso rossonero, dopo la vittoria del suo Milan sul campo della squadra granata ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto in cui con le mani indica il numero “7”. Un post che non ha fatto piacere ai tifosi granata, come si può vedere anche dai commenti nel profilo ufficiale del senatore. “Ti stimavo come politico… ma con queste uscite del ….. non ti stimo più!!! – 1 voto” scrive qualcuno. “Che senso ha rimarcare i 7 goals segnati!?… il Milan li ha fatti e non c’è bisogno che ce lo ricordi tu… un po’ di rispetto per gli avversari, su…” scrive qualcos’altro. Ma c’è anche chi ha commentato: “Grande Matteo, un genio della matematica!!! Quanto fa 7 x 7?” ricordando a Salvini un numero a lui indigesto.