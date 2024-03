Ancora una prestazione opaca da parte di Tonny Sanabria, che pare non riuscire a riprendersi: i gol sono ancora solo tre

Nulla da fare per il Torino. Nemmeno contro la Fiorentina, nel terzo scontro diretto per l’Europa consecutivo, la vittoria è arrivata. I granata avrebbero meritato più di un punto, ma l’espulsione ingiusta di Ricci e le occasioni sbagliate sono state decisive per il pareggio. Tra le chances errate anche una di Sanabria, che ancora una volta è stato il peggiore in campo – e ormai sono troppe le prestazioni in cui può “vantare” questo titolo. Il paraguaiano ha giocato per 45 minuti prima di essere sostituito a causa dell’inferiorità numerica, e oltre a non esser praticamente mai riuscito a collegare il centrocampo con le zone offensive si è anche divorato un gol senza neppure tirare.

Mai così male in carriera

Quell’occasione clamorosa sfruttata male è la perfetta sintesi del suo periodo: non ha tirato in porta, non è riuscito nemmeno a servire a Zapata un pallone giocabile, facendo così sfumare tutto. Insomma, non ha segnato e non ha nemmeno fatto segnare un compagno. I numeri ora iniziano a preoccupare. Sanabria non segna ormai da due mesi, ma i problemi non stanno solo lì. I gol in stagione sono infatti solamente 3, troppo pochi per una punta centrale che ha giocato 24 partite e che nella scorsa stagione era arrivato a quota 12. Quella attuale è la seconda peggior stagione per prolificità del numero 9, e la prima in assoluto per quanto riguarda la media gol/partite.

La peggior stagione quella in Spagna

Solo nella stagione 2018/2019 aveva fatto di meno, quando con il Real Betis ha messo a referto due reti; c’è da considerare, però, che in quell’occasione aveva giocato solo 15 partite, mentre ora sono già 9 in più. È vero che i suoi numeri non sono mai stati tanto alti, ma allo stesso tempo è lecito aspettarsi un rendimento maggiore da un attaccante come lui, che nella scorsa stagione ha trascinato il Toro a suon di reti. I dubbi sulla forma iniziano a frequentare anche la mente di Juric, che può forse pensare a un periodo di riposo per il suo vecchio bomber.