Sanabria non è andato neanche in panchina per il match Colombia-Paraguay, le condizioni del paraguaiano preoccupano il Torino

Il Torino in vista del match contro l’Udinese è in emergenza. Infatti, sono diversi i giocatori che dopo il rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali sono alle prese con degli infortuni. Alla lunga lista di giocatori non al meglio della condizione fisica c’è da aggiungere anche Antonio Sanabria. Il giocatore, dopo aver riscontrato un affaticamento nei giorni scorsi, nella sfida tra Colombia e Paraguay non si è nemmeno accomodato in panchina preoccupando e non poco il Toro.