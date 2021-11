Zima anche contro l’Estonia è sceso in campo dal primo minuto confezionando un assist per Babek che ha segnato al 59’ minuto

Anche nel match contro l’Estonia il CT della Repubblica Ceca Jaroslav Silhavy ha schierato negli undici titolari il difensore del Toro David Zima. Il numero 6 granata, che era già partito dal primo minuto contro il Kuwait, contro l’Estonia ha anche confezionato un ottimo assist, sfruttato poi da Brabek che al 59’ minuto ha sbloccato il match portando in vantaggio i cechi. Nel finale della partita la Repubblica Ceca ha anche trovato con Sykora il gol del 2-0 che ha chiuso il match. Zima, arrivato all’ombra della Mole la scorsa estate come una scommessa, ha così potuto ritrovare minutaggio dopo che con il Toro ha avuto pochissime occasioni. Ora il difensore ceco, tornato a Torino, cercherà di sgomitare per trovare spazio in campo a partite già dalla partita contro l’Udinese di Luca Gotti. Match che i granata, dopo la sconfitta contro lo Spezia, non potranno assolutamente sbagliare di fronte al proprio pubblico.

Zima: convincere il Toro per non partire a gennaio

Zima con le prestazioni collezionate con la sua Nazionale spera di aver impressionato positivamente Juric. Il tecnico granata fin qui ha dato fiducia al difensore ceco solo in tre occasioni in campionato: la prima contro la Salernitana, poi nel derby della Mole e infine concedendogli più o meno una decina di minuti in campo nella trasferta contro il Venezia, portando a casa prestazioni tra alti e bassi. Per Zima sarà complicato scalare le gerarchie e convincere Juric a puntare su di lui. Per questo il club granata sta valutando la possibilità di farlo partire a gennaio in prestito per crescere, farsi le ossa e trovare il campo con continuità, cosa che sembra essergli quasi impossibile in granata. Il numero 6 del Toro però vorrà giocarsi le sue carte e cercare di conquistare l’ex tecnico dell’Hellas Verona. La strada intrapresa con la Repubblica Ceca sembra essere quella giusta ma il suo futuro rimane in sospeso.