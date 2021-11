Marko Pjaca ha ritrovato la forma dopo l’infortunio, Juric ritrova una pedina molto importante che fin qui ha segnato due gol

Marko Pjaca è pronto a riprendersi il Toro. Il trequartista croato ha ritrovato la forma, dopo l’infortunio rimediato lo scorso 23 settembre nella sfida contro la Lazio che lo aveva costretto a fermarsi. Il numero 11 granata, prima del problema al polpaccio destro con una lesione muscolare, aveva messo a segno due reti. La prima contro il Sassuolo: un gol che risultò decisivo e consentì ai granata di conquistare i 3 punti. La seconda nella giornata successiva, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, contro la Lazio. Pjaca era tornato a mettere i piedi in campo nel match contro lo Spezia però non era ancora nella migliore condizione fisica. Ora, che è tornato in forma, ha messo nel mirino l’Udinese. Match nel quale i granata vorranno rialzare la testa dopo la sconfitta contro lo Spezia rimediata prima della pausa per le Nazionali. Il numero 11 del Toro, che nella sua carriera è sempre stato sfortunato riscontrando diversi problemi fisici, ora vuole ripartire.

Pjaca ha la miglior media gol tra i granata

Pjaca vuole ricominciare come era partito, ovvero con un ottimo impatto con il Toro. Il croato non a caso ha la media di gol tra tutti i granata. Infatti, ha realizzato due reti in 234 minuti passati in campo. Pjaca, Belotti, Pobega, Brekalo e Sanabria, sono i migliori realizzatori del Toro, ma nessuno ha una media gol come l’ex giocatore del Genoa. Infatti Pobega ha segnato due reti in 637 minuti, Belotti due gol in 317 minuti. Così come Sanabria, che ha trovato due volte la via del gol in 812 minuti e infine Brekalo che ha messo a segno due reti in 583 minuti. Nessuno meglio di Pjaca. Il giocatore, oltre ad aver dimostrato di riuscire a far male alle difese avversarie, è capace di dare una grande mano ad accendere il Toro. Juric, suo connazionale, spera che Pjaca possa tornare decisivo come accaduto contro il Sassuolo in diverse occasioni.