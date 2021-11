Il Toro ha quasi sempre fatto male dopo le soste per le Nazionali, Juric che ha vinto contro la Salernitana potrebbe invertire il trend

Il Toro ha tante motivazioni per portare a casa un risultato positivo contro l’Udinese. Un aspetto che potrebbe incentivare ancora di più i granata a fare bene contro la squadra friulana è il fatto che la squadra torinese, nella scorsa stagione, dopo le soste per le Nazionali ha sempre fatto male. Ma c’è da sottolineare che a settembre, Toro proprio dopo la pausa per le Nazionali, ha vinto contro la Salernitana. Match terminato in favore dei granata 4-0, in una partita che è stata a senso unico. I campani infatti, non sono stati mai in grado di mettere in difficoltà la squadra di Ivan Juric. Poi i granata, dopo un’altra pausa, hanno rimediato una sconfitta contro il Napoli, pur giocando una buona partita. Il tecnico croato potrebbe quindi ancora invertire il trend, cercando di portare a casa un risultato positivo contro la squadra guidata da Luca Gotti. Sicuramente non sarà facile, anche perché i bianconeri vorranno dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo.

Nello scorso campionato 1 solo punto dopo le soste

Lo scorso anno il Toro tra tutte le partite dopo le pause per le Nazionali è riuscito ad ottenere solo un punto. Con Marco Giampaolo sulla panchina granata è stato disastroso. Due sconfitte, la prima il 18 ottobre 2020 nella sfida casalinga contro il Cagliari terminata 2-3 in favore dei rossoblù. A sbloccare il match furono i granata dopo solo 4’ minuti con una rete di Belotti arrivata da calcio di rigore ma poi i granata si fecero rimontare. La seconda sconfitta risale al 22 novembre 2020 e arrivò a San Siro contro l’Inter. I granata anche qui si fecero rimontare in una maniera clamorosa, dopo essersi portati in doppio vantaggio. La partita terminò 4-2 per i neroazzurri. Con Davide Nicola invece i granata, dopo una sosta per le Nazionali, riuscirono a guadagnare un pieno contro la Juventus lo scorso 3 aprile. Il match terminò 2-2, con Sanabria che siglò una doppietta. Tornando al presente è arrivato davvero il momento di cambiare rotta e invertire il trend.