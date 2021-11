Dal suo arrivo a Torino, Praet è spesso stato a rischio, in dubbio o proprio in infermeria: gli infortuni sono un limite

Non è mai stato inscalfibile, il fisico di Dennis Praet. Tantomeno da quando in estate è sbarcato a Torino con l’obiettivo di rimettersi in gioco, dopo una faticosa avventura in Premier League col Leicester. Il belga è sempre stato al di sotto del cento per cento, negli ultimi tre mesi. Adesso ci ha pensato la sosta, e la Nazionale, a mettere di nuovo in allarme Juric. Dennis è tornato in città, saltando la partita contro il Galles, per un edema al vasto intermedio della coscia sinistra: difficilmente ci sarà con l’Udinese, nonostante i primi esami abbiano scongiurato lesioni. Oltreché sul Toro, il nuovo stop pesa sul morale del calciatore.

Il lungo stop, il ritorno e i tanti problemi

Basta riavvolgere il nastro. E ripartire da quell’infortunio subito a Reggio Emilia, nella partita contro il Sassuolo che era anche il suo esordio da titolare. Il bicipite femorale va fuori posto, lui sta fermo quattro partite. Poi torna, ma stavolta è la caviglia a tormentarlo: i dottori lo rimettono in sesto per miracolo, lui gioca contro Genoa e Milan, a tratti incantando. D’altronde la sua qualità è indiscutibile tanto quanto la sua fragilità.

Praet k.o. anche in Nazionale. E ora il Toro non deve forzare i tempi

Contro la Sampdoria gioca la sua miglior partita e va anche in gol. Poi, Juric riporta tutti coi piedi per terra prima della trasferta di La Spezia: è affaticato, dice, non riesce a recuperare dopo il grande dispendio di energie. Invece gioca, alla fine, ma restando in ombra per larghi tratti. Contro ogni logica – perché non preservarlo? – va in Nazionale: prima si ferma per precauzione, poi torna a Torino in anticipo. I muscoli lo hanno tradito un’altra volta. Ora il Toro spera di recuperarlo in fretta, ma forzare i tempi è rischioso: visti i trascorsi di Praet, non si può accelerare troppo.