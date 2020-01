Sulle occasioni Mazzarri ha ragione: le statistiche di Sassuolo-Torino

Sassuolo-Torino 2-1, le statistiche della partita: le occasioni sono favorevoli ai granata, ma per Sirigu due parate decisive. Belotti mattatore

Sei occasioni create dal Torino nel corso dei novanta minuti, al Mapei di Reggio Emilia. E allora Walter Mazzarri non mente quando, analizzando la prova dei suoi, porta come prova la produzione offensiva. Che è stata maggiore rispetto a quella del Sassuolo, fermo a quattro come numero di occasioni, ma poi capace di vincere al novantesimo per 2-1, in rimonta. Merito dell’eurogol di Boga e del tap-in di Berardi, ma anche del crollo granata della ripresa. Come già contro il Bologna, il Toro ha ridotto i giri dopo aver maturato il vantaggio. E ha lasciato campo agli avversari.

Sassuolo-Torino: le statistiche

Si guardino i dati sul baricentro medio: nel primo tempo a 51,13 metri, nel secondo sceso a 48,13. Tre metri regalati al Sassuolo, che ne ha approfittato.

Altri numeri: il Toro è stato meno preciso nei passaggi (74% contro 81%) e ha recuperato meno palloni (17 contro 28). E come di consueto ha preferito attaccare dalle fasce – 21 volte a destra, 23 a sinistra – che per vie centrali (11 volte).

Tra i singoli spicca Belotti. Per il Gallo tre occasioni da gol, ma anche due passaggi chiave. Ma non sono da sottovalutare neanche le due parate decisive di Sirigu, che su Caputo e Locatelli ha impresso la sua firma sul match. Nonostante la sconfitta.