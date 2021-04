La Commissione incaricata di ricostruire i fatti del campionato ’26/’27 ha terminato l’indagine: Torino e Bologna reclamano quello scudetto

Dopo l’estate la vicenda legata al presunto caso di corruzione di Allemandi, che costò lo scudetto del 1927 al Torino, potrebbe arrivare finalmente alla conclusione: come riporta La Stampa, la Commissione d’indagine incaricata dalla Figc, presieduta dal giornalista e vicedirettore del Museo del Calcio Matteo Marani, ha terminato il proprio lavoro e consegnato le proprie conclusioni alla Federazione che dovrà decidere se e a chi assegnare quello scudetto. Sia il Torino che il Bologna (che terminò quel campionato al secondo posto) hanno richiesto quel titolo: la Figc potrebbe esprimersi sulla questione dopo l’estate.

Scudetto del 1927: i fatti

Ma cosa accadde esattamente nel 1927? A fine campionato la Federazione revocò lo scudetto al Torino per un presunto caso di corruzione in occasione del derby vinto 2-1 dal Toro, che coinvolse il dirigente granata Guido Nani e il terzino della Juventus Luigi Allemandi. Il caso venne alla luce grazie a una lite avvenuta nella stanza di una pensione nel centro di Torino ascoltata, casualmente, da un giornalista bolognese, Renato Ferminelli, che alloggiava nella stanza accanto. Le prove chiave che portarono alla revoca dello scudetto furono la confessione di Nani, arrivata dopo un’interrogatorio condotto dal gerarca fascista, podestà di Bologna e presidente della Figc Leandro Arpinati, una lettera trovata nel cestino della pensione in vari pezzi e ricostruita che non fu però mai mostrata neppure agli indagati. La decisione di revocare lo scudetto al Torino arrivò inoltre senza che si svolse un processo alla società granata.