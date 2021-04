Sirigu potrebbe tornare in campo contro la Roma, se no toccherà di nuovo a Milinkovic-Savic, il serbo ha già giocato la partita di andata

Il Torino, dopo l’ottima vittoria conquistata contro l’Udinese, si appresta a preparare la difficile sfida di domenica alle 18 contro la Roma. È ancora in dubbio la presenza di Sirigu in campo. Se il portiere sardo non dovesse risultare disponibile per la sfida contro i giallorossi a difendere i pali della porta del Toro toccherà ancora una volta a Milinkovic-Savic. Il portiere serbo che sabato sera contro la squadra di Gotti non ha subito reti anche contro la squadra di Fonseca, qualora toccasse a lui, cercherà di mantenere la porta inviolata. Questo sarà l’obiettivo da raggiungere.

Sirigu: le tappe per il rientro

Sirigu, che in questa stagione ha vissuto degli alti e bassi, dopo il rientro dalle Nazionali ha disputato il derby contro la Juventus, match terminato 2 a 2. Poi si è dovuto fermare prima dell’ultima giornata di campionato che si è disputata. Per sapere se il numero 39 del Torino potrà tornare a difendere la porta già domenica pomeriggio, contro la squadra di Fonseca, si dovrà aspettare l’esito dei prossimi test medici e della successiva visita di idoneità sportiva: tappe imprescindibili per poter tornare in gruppo e nella lista dei giocatori a disposizione di Nicola. La sfida contro i giallorossi sarà un’altra partita fondamentale per il Torino che dovrà cercare di portare a casa qualche punto, dando continuità al risultato positivo ottenuto a Udine. Quindi il portiere che scenderà in campo dovrà assolutamente farsi trovare pronto.

Milinkovic-Savic con la Roma un precedente positivo e uno negativo

Milinkovic-Savic nella sua esperienza in granata è già sceso in campo contro la Roma. Il portiere serbo dei match contro i giallorossi conserva sicuramente un ricordo positivo e uno negativo. Quello bello è legato alla sfida Roma-Torino di Coppa Italia nel 2017, dove il portiere serbo parò anche un rigore a Dzeko. Invece il ricordo negativo, legato ai colori giallorossi, risale al match dell’andata dove Giampaolo fece giocare Milikovic-Savic al posto di Sirigu. In quell’occasione il portiere serbo incassò 3 gol e i granata portarono a casa una brutta sconfitta nella quale risultò determinate anche l’espulsione di Singo durante i minuti iniziali del match.