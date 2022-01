Dopo il gol di Wilfred Singo contro la Sampdoria il difensore granata è salito a quota 5 gol tra i professionisti: un piccolo record

Solamente Ozan Kabak ha fatto meglio di Wilfred Singo tra i difensori nati dopo il primo gennaio del 2000 quando si parla di gol realizzati. Il difensore turco infatti ha messo a segno 6 reti mentre quello granata 5. Il numero 17 della formazione di Juric è diventato in questa stagione un punto di riferimento per il Torino ed è un titolare inamovibile per il tecnico croato. La sua grande forza fisica e la capacità di fare scatti fulminei lo rendono utile in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva quando, sprigionando la sua velocità, è capace di saltare gli avversari e andare al cross. Grazie alla sua altezza è anche un ottimo saltatore e lo ha dimostrato contro la Fiorentina e contro la Sampdoria, infatti contro entrambe le squadre ha segnato di testa. Il suo ruolo naturale è quello del terzino destro ma, non essendoci i terzini nel modulo utilizzato da Ivan Juric e dagli allenatori che lo hanno preceduto sulla panchina granata, il ragazzo classe 2000 è abituato ad essere schierato sull’esterno di centrocampo e a fare sia la fase offensiva che quella difensiva con grande intensità. Il turco invece giocando difensore centrale dovrebbe avere più difficoltà a segnare. Tuttavia è lui che guida la classifica marcatori composta dai difensori nati dopo il 2000.

Il turco è in calo, l’Ivoriano in crescita

Il difensore turco attualmente di proprietà dello Schalke 04 ma in prestito al Norwich era cresciuto molto negli ultimi anni tanto da attirare l’interesse di grandi squadre come il Liverpool. Dopo un anno in prestito nella squadra allenata da Klopp il difensore centrale è tornato allo Schalke da dove è stato subito mandato in prestito al Norwich dove è ancora oggi. L’esterno ivoriano invece ha esordito nel grande calcio con la maglia del Torino e,, dal suo esordio è sempre cresciuto migliorando fino a diventare una risorsa importantissima per i granata di Juric; infatti in questa prima parte di campionato ha fornito 2 assist e segnato 3 gol in 20 presenze, mentre il turco ha totalizzato solamente 9 presenze nella stagione in corso.