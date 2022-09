L’ivoriano potrebbe riprendere il suo posto sulla fascia destra. Nell’ultima sessione, idea del Biscione per sostituire Dumfries

La vittoria di misura con il Lecce apre alla settimana che divide il Torino dall’appuntamento di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri in campionato provengono dalla batosta del derby che si somma a un’altra pesante sconfitta in casa della Lazio, intervallata dal tris rifilato alla Cremonese. Una gara quella di sabato che metterà di fronte ai granata una formazione bisognosa di riscattarsi per non perdere contatto con le squadre che al momento hanno rosicchiato più punti. I nerazzurri si sono resi protagonisti di diversi movimenti di mercato, specie nelle prime battute della sessione in cui i nerazzurri hanno ufficializzato il ritorno di Lukaku, oltre ad aver impreziosito la rosa di innesti pronti ad incidere dalla panchina come Mkhitaryan. Quest’estate l’Inter ha intrattenuto anche diversi contatti con il Torino, dal mancato approdo alla Pinetina di Bremer, fino all’accordo per il prestito che ha condotto alle disposizioni di Juric, Valentino Lazaro.

L’austriaco si è reso protagonista a Bergamo di un fallo scellerato che di fatto ha chiuso l’incontro in favore dell’Atalanta. Un pessimo biglietto da visita. Contro il Lecce ha alternato buone giocate a qualche incertezza, meritando comunque la sufficienza. Molto probabilmente dal prossimo match si cambierà nuovamente musica. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il Toro riaccoglierà sulla fascia destra Wilfried Singo. L’ivoriano ex PSG, dopo aver disputato i primi tre incontri di campionato, ha dovuto dare forfait per via di un infortunio al ginocchio. Le condizioni dell’esterno migliorano. Non è riuscito a recuperare per il Lecce, ma in vista della trasferta di Milano si respira clima di fiducia.

Singo e Dumfries, tutto rimasto come prima

Singo potrebbe dunque riprendersi una maglia da titolare, proprio contro una delle squadre che quest’estate hanno messo gli occhi su di lui. Nell’agosto scorso, l’incertezza dovuta alla permanenza o meno di Denzel Dumfries all’Inter, si è riversata anche nei piani di mercato del Torino. L’olandese sembrava infatti in procinto di lasciare dopo una sola stagione la Serie A per approdare al Chelsea. La prima scelta del Biscione era proprio Singo. Alla fine della fiera, non si è mossa alcuna pedina dello scacchiere. Il nazionale orange è rimasto agli ordini di Inzaghi e così anche l’ivoriano si è ritrovato a far parte per il quarto di fila dell’organico granata. L’intrigo di mercato potrebbe però essere rimandato alla prossima estate. Intanto Singo è chiamato a quello che può rivelarsi la stagione della verità. Dopo qualche alto e basso, il Toro ha bisogno della sua freccia. La maturazione, sempre che Juric lo inserisca nei convocati, passa anche da appuntamenti in stadi importanti contro squadre che nel corso degli ultimi anni e per blasone hanno dimostrato di esserlo altrettanto.

Singo potrebbe dunque riprendersi una maglia da titolare, proprio contro una delle squadre che quest’estate hanno messo gli occhi su di lui. Nell’agosto scorso, l’incertezza dovuta alla permanenza o meno di Denzel Dumfries all’Inter, si è riversata anche nei piani di mercato del Torino. L’olandese sembrava infatti in procinto di lasciare dopo una sola stagione la Serie A per approdare al Chelsea. La prima scelta del Biscione era proprio Singo. Alla fine della fiera, non si è mossa alcuna pedina dello scacchiere. Il nazionale orange è rimasto agli ordini di Inzaghi e così anche l’ivoriano si è ritrovato a far parte per il quarto di fila dell’organico granata. L’intrigo di mercato potrebbe però essere rimandato alla prossima estate. Intanto Singo è chiamato a quello che può rivelarsi la stagione della verità. Dopo qualche alto e basso, il Toro ha bisogno della sua freccia. La maturazione, sempre che Juric lo inserisca nei convocati, passa anche da appuntamenti in stadi importanti contro squadre che nel corso degli ultimi anni e per blasone hanno dimostrato di esserlo altrettanto.