Il Toro fino ad oggi in campionato ha realizzato 6 gol, solo una rete è stata segnata da una punta ovvero da Sanabria contro il Monza

Intorno alla squadra allenata da Ivan Juric è tornato l’entusiasmo che mancava ormai da diverso tempo. Entusiasmo che è scaturito per motivi differenti. Tra i principali ovviamente ci sono i risultati sportivi, l’attuale posizione in classifica (terzo posto con 10 punti insieme a Roma e Udinese) e le prestazioni positive soprattutto da parte dei nuovi acquisti. Se in questo Toro bisogna proprio andare a cercare e a trovare il pelo nell’uovo, c’è il fatto che le punte fanno un’enorme fatica a segnare. Basti pensare che dei 6 gol realizzati dai granata nelle prime cinque giornate di campionato solamente 1 è stato segnato da una punta, ovvero quello realizzato da Antonio Sanabria contro il Monza nella prima giornata. Un dato che sicuramente fa riflettere molto e sul quale i granata dovranno lavorare e non poco. Anche perché l’obiettivo principale del Toro è quello di migliorare sempre di più in maniera costante e graduale, così da alzare l’asticella degli obiettivi. Già contro l’Inter si spera che i granata possano dare una risposta per migliorare il dato dei gol segnati dalle punte.

Juric si aspetta di più sia da Pellegri che da Sanabria

Un dato è assolutamente fuori discussione, ovvero il fatto che Juric, così come la società granata e i suoi tifosi, si aspettano molto di più da Sanabria e da Pietro Pellegri. In particolar modo dall’attaccante ex Genoa e Milan che durante la scorsa sessione di calciomercato estiva, che si è conclusa da pochi giorni, è stato riscattato dal Toro per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. La società granata ha dimostrato così di voler puntare su di lui. Ora tocca all’attaccante classe 2001 e al numero 9 granata dare un segnale, iniziando a fare gol che riescano a far volare ancora più in alto il Toro e che possano non far smettere ai tifosi di sognare.