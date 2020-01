Sirigu lancia l’allarme: il campo del Grande Torino è un problema

Terreno sconnesso, zolle e rimbalzi imprevedibili del pallone: così è difficile giocare. Il Torino costretto a ricorrere alla manutenzione straordinaria

“Il campo è pesante, è sconnesso, si scivola, non si sta in piedi”. E’ questo l’allarme lanciato da Salvatore Sirigu dopo la vittoria sul Genoa. Il terreno dell’Olimpico Grande Torino è un problema, non di certo il più grande fra quelli che società e squadra hanno, ma è un grattacapo in più a cui pensare e a cui trovare una soluzione. D’altronde basta una rapida occhiata per accorgersi che non è esattamente un tavolo da biliardo e che il pallone non sembra rimbalza come dovrebbe.

Torino, lavori di rizollatura al campo

La società sta provando a risolvere il problema campo: negli scorsi ha provveduto a far svolgere lavori di rizollatura, in particolare nelle due aree di rigore e, nei prossimi giorni, proseguirà con gli interventi (che rientrano nella manutenzione straordinaria dell’impianto) cercando di sfruttare i giorni di inutilizzo dell’impianto per allenamenti o partite. Dopo la partita di domenica contro il Bologna, infatti, la squadra granata sarà ospite del Sassuolo in campionato e tornerà a giocare in casa il 25 gennaio, contro l’Atalanta.

Sirigu: “Ci rende mentalmente più insicuri”

Il campo sconnesso amplifica anche le difficoltà di costruzione del gioco che il Torino ha dimostrato più volte di avere. “Il pallone arriva con un rimbalzo strano, a volte siamo più preoccupati a stoppare il pallone o che arrivi a destinazione senza mettere in difficoltà il compagno che al gioco stesso. Questo rallenta la manovra e ci rende mentalmente più insicuri“ ha spiegato sempre Sirigu. “Speriamo di riuscire a risolverlo per avere più serenità, servono tante componenti e la serenità è una di queste” ha poi concluso. Speriamo.