Florenzi e Chiellini hanno raccontato del gesto di Sirigu, che ha fatto commuovere la squadra azzurra agli Europei

Non è la prima volta che se ne parla in questi termini: motivatore, trascinatore, anche Pessina pochi giorni fa aveva raccontato di quanto Sirigu fosse importante per il gruppo azzurro. E prima dei rigori contro la Spagna il portiere aveva dedicato un paio di minuti molto intensi a Donnarumma, per farlo concentrare e soprattutto per motivarlo. Dopo la finale Florenzi ha raccontato questo, del portiere: “Se devo pensare a due persone fondamentali di questo gruppo, dico Sirigu che oggi ci ha fatto emozionare con un video delle nostre famiglie e ci ha dato un fogliettino scritto a mano sua con dei pensieri su di noi, tutti diversi. L’altra è Vialli”. E Chiellini ha aggiunto: “Sirigu prima della partita ha raccolto i video di tutti i nostri parenti e cari e ci ha fatto piangere tutti”.