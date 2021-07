Belotti e Sirigu sono gli unici granata, assieme a Beppe Dossena, ad aver vinto con la Nazionale italiana

La storia si ripete ed in questo caso non poteva accadere cosa migliore. L’Italia ha aggiunto un trofeo in bacheca la scorsa notte, battendo ai rigori l’Inghilterra ed aggiudicandosi il titolo di Campione d’Europa. A contribuire all’impresa, anche due nomi granata altisonanti, poco presenti in campo ma molto invece al di fuori: si tratta di Sirigu e Belotti. Non sono però i primi giocatori del Toro ad aver conquistato una coppa con la Nazionale italiana. Prima di loro, ci ha infatti già pensato Beppe Dossena nel 1982, aggiudicandosi la Coppa del Mondo.

Nazionale, Dossena nell’Italia di Bearzot vincitrice del Mondiale 1982

Cresciuto nelle giovanili granata, per poi fare ritorno sotto la Mole nel 1981 per restarci fino al 1987, Beppe Dossena vince il Mondiale proprio durante la sua avventura in granata. Ai tempi, la tanto criticata Italia di Bearzot cominciò la propria cavalcata con un secondo posto nella prima fase a gironi, seguito dal primo nella seconda, grazie alle vittorie contro Brasile ed Argentina. Dopo la semifinale con la Polonia, la rinascita azzurra trovò il massimo copimento nell’ultimo step prima di alzare la Coppa. Contro la Germania Ovest, un roboante 3-1 assicurò la vittoria definitiva al Tricolore, che si risollevò dopo le numerose critiche ricevute in partenza.

Nazionale, ora nel mirino c’è il Mondiale

Lo stesso è capitato agli Azzurri di Mancini, in grado di far rifiorire la Nazionale dopo la delusione arrivata con Ventura. La vittoria sofferta di ieri contro l’Inghilterra ha sancito infatti la rinascita definitiva della squadra, messa a nuovo da Mancini. Un traguardo importante ha permesso ai granata Belotti e Sirigu di aggiungere un tassello al loro palmares ma anche alla storia del Toro. Ora nel mirino c’è il Mondiale, che inizierà il 22 novembre 2022, vera prova del Nove per gli Azzurri.