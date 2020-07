Tutti in cerchio dopo la partita tranne Sirigu: il portiere se ne va arrabbiato - Toro.it

Dopo il 3-0 al Genoa Moreno Longo ha radunato tutti i calciatori in mezzo al campo, come fatto dopo il 3-1 al Brescia, ma stavolta senza Salvatore Sirigu

Dopo il 3-0 al Genoa, così come aveva fatto anche dopo la vittoria contro il Brescia, Moreno Longo ha radunato tutti i giocatori in mezzo al campo, in cerchio. Cerchio a cui non ha però partecipato Salvatore Sirigu: al triplice fischio il portiere ha immediatamente preso la via degli spogliatoi e ha avuto anche un piccolo diverbio con Lorenzo De Silvestri, che invano ha provato a portarlo in mezzo al campo per festeggiare la vittoria con i compagni.