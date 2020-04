Sky e Dazn non vogliono pagare: braccio di ferro con le società

Sky e Dazn chiedono uno sconto sull’ultima rata di diritti televisivi: i club calcistici si oppongono, la Lega cerca una mediazione

Continua il braccio di ferro serrato tra le società di Serie A e le pay tv come Sky e Dazn. Tema centrale, ovviamente, quello dei diritti televisivi sul calcio che, visto il protrarsi dello stop e la continua incognita sul futuro del campionato, le emittenti televisive in questione punterebbero a non pagare. Sky e Dazn, infatti, non si discostano dalla linea tracciata nelle settimane passate dicendosi non disposte a versare l’ultima rata prevista per maggio. Una cifra che si aggirerebbe attorno ai 220 milioni: non certo briciole per i club coinvolti che starebbero pensando di intentare una causa proprio nei confronti delle emittenti tv. A mediare, tra le parti, c’è la Lega che spinge perchè si arrivi ad un accordo tra le società calcistiche e quelle televisive: strada che sembra tuttavia essere ancora particolarmente in salita.

Toro, Cairo non fa sconti alle Tv

Un tema, quello dei diritti televisivi che pesa particolarmente anche in casa Toro dove il presidente Urbano Cairo, come raccontato nei giorni scorsi, non sarebbe disposto a fare sconti a Sky e Dazn. Sul bilancio del Torino, infatti, la voce diritti televisivi nel 2019 ha pesato per una cifra pari a oltre 57 milioni di euro. Cifre importanti che sarebbero destinate a subire un ulteriore incremento proprio nel 2020 rendendo ovvio e ancora più evidente il motivo del contenzioso tra le società calcistiche e i broadcaster televisivi.

Come andrà a finire non è ancora chiaro a nessuno, tuttavia, quello che risulta certo è l’intenzione del Torino di non fare sconti. Nè a Sky, né a Dazn. Soprattutto se si considera che l’ultima rata, per i granata, ammonterebbe a circa 10 milioni di euro: somma che certamente, così come per le altre società calcistiche, aiuterebbe non poco il club di Urbano Cairo ad affrontare la situazione creatasi a causa dell’emergenza sanitaria. La linea del Toro è tracciata, dunque: il braccio di ferro con Sky e Dazn continua.