La maggioranza dei nostri lettori non avrebbe confermato Baroni sulla panchina granata dopo il disastroso 6-0 di Como, si attende il Lecce

Il risultato del sondaggio è netto: il 91% dei nostri lettori non avrebbe confermato la guida tecnica di Marco Baroni a seguito della brutta sconfitta per ben 6-0 maturata a Como. L’allenatore del Toro ha preparato male la partita contro i lariani, provando da subito un sorprendente pressing alto, che ha poi portato il Toro ad essere infilato dopo 10′ circa con un lancio lungo, da lì è iniziato un tracollo, che anche nell’intervallo (con il risultato fermo sul 2-0) non è stato interrotto dai granata. E’ mancata quella scossa, quel carattere in grado di riaccendere una fiamma ormai spenta da tempo nel cuore e nella testa dei giocatori granata. Si attende adesso la partita di domenica, in cui il Toro affronterà il Lecce in un duro scontro diretto per la salvezza. Ultima chance per Baroni.