Calciatori del Torino senza stipendi: Cairo non li pagherebbe da gennaio

Secondo un’indiscrezione di La Repubblica, Torino, Napoli, Genoa e Sampdoria avrebbero bloccato gli stipendi dei propri calciatori

L’indiscrezione è stata riportata da La Repubblica: i calciatori di Torino, Napoli, Sampdoria e Genoa non avrebbero percepito lo stipendio del mese di febbraio, l’ultimo nel quale il campionato di serie A è stato giocato. La scelta di Urbano Cairo, Aurelio De Laurentiis, Massimo Ferrero ed Enrico Preziosi avrebbe due possibili motivazioni: conservare liquidità nelle casse societarie, in un momento delicato come questo anche dal punto di vista economico, arrivare al tavolo dei negoziati di questo pomeriggio proprio sul tema degli stipendi, tra Figc, Lega e Aic, in una posizione di maggiore forza contrattuale.

Stipendi calciatori serie A: riunione tra Figc, Lega e Aic

Il tema dei tagli degli stipendi dei calciatori è infatti più che mai d’attualità. Oggi tutte le parti in causa si riuniranno (in videoconferenza) per cercare di giungere a un accordo: da una parte i presidenti vorrebbero risparmiare sugli emolumenti ai loro giocatori, dall’altra l’Aic non sembra essere particolarmente favorevole a questa soluzione (anche se i giocatori della Juventus hanno già trovato l’intesa con la dirigenza per un taglio del 30%, rinunciando agli stipendi da marzo a giugno).

Torino, stipendi non pagati: i calciatori si sono rivolti all’Aic

Nel frattempo, sempre stando a quanto riportato da La Repubblica, i calciatori di Torino, Napoli, Genoa e Sampdoria avrebbero denunciato all’Aic la condotta delle quattro società, lamentandosi per il fatto che nel mese di febbraio le partite sono state giocate (per quanto riguarda la squadra granata, l’unica non disputata è stata quella contro il Parma originariamente in programma domenica 23 febbraio alle ore 15.00).