Il presidente del Frosinone Stirpe: “Longo al Toro? Inaspettato, ma è tornato a casa”

Le parole di Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone a TuttoMercatoWeb, dove ha commentato anche il ritorno di Moreno Longo al Toro

Maurizio Stirpe, nel suo intervento ha TuttoMercatoWeb dove ha parlato della situazione attuale e del suo Frosinone, ha voluto spendere qualche parola anche per il ritorno di Moreno Longo al Toro. Il tecnico granata ha infatti allneato i ciociari, facendoli tornare in Serie A dopo aver disputato i play off nella stagione 2017-2018. Dopo qualche mese nella massima serie è però stato esonerato, nonostante gli 8 punti in 16 partite. rimanendo inattivo fino al suo arrivo al Toro.

Le parole di Stirpe su Longo al Toro

“Il ritorno di Longo al Toro? Non me l’aspettavo. Ma sono contento per lui. È tornato a casa. Penso che debba essere orgoglioso per il pensiero avuto da Cairo nei suoi confronti”, queste le parole del presidente gialloblu, contento per l’ex tecnico che ha ora la possibilità di mettersi in luce e trovare stabilità professionale. Il legame di Longo con il club granata è indissolubile e lo ha esternato ancora una volta nell’ultimo intervento fatto: “Io penso di avere questo legame molto forte con questa società, ci sono cresciuto da bambino, ho allenato il Settore giovanile, so benissimo cosa può darti questa maglia. La nostra base deve essere quella dei valori, del dna, del senso di appartenenza che solo questa società, e non me ne vogliano le altre, può darti. Quando c’è questa base allora si può parlare di progetto o di altro.”.