“Avete salvato la vita alla gente”: lo striscione dei tifosi del Toro al Mauriziano

Uno striscione di ringraziamento per medici e infermieri campeggia fuori dall’ospedale Mauriziano di Torino, firmato dagli ultras della Curva Maratona

“Le parole non servono a niente se non ricorderemo che avete salvato la vita alla gente”. Questo striscione è comparso nel pomeriggio fuori dall’Ospedale Mauriziano ed è firmato dalla Curva Maratona. Un modo da parte dei tifosi granata di ringraziare medici, infermieri e personale ospedaliero per quanto fatto durante il picco d’emergenza dovuto al coronavirus. E si conclude con un “grazie” lo striscione che campeggia davanti alla struttura di Corso Rosselli a Torino. Non sono i primi striscioni da parte della tifoseria del Torino. Qualche giorno fa, fuori dal Filadelfia, i supporters granata si erano schierati contro la scelta di riprendere a giocare questo campionato nonostante le tante vittime dovute al Covid-19.