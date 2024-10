Ancora una contestazione da parte dei tifosi contro Cairo e Vagnati, tramite degli striscioni esposti all’esterno del Filadelfia

Il Torino torna in campo, e lo fa obbligatoriamente con una formazione rimaneggiata e di conseguenza diversa. Vanoli ha apportato diverse modifiche in queste due settimane di pausa; ciò che non cambia, invece, è il modo in cui i granata vengono accompagnati verso la partita: da una contestazione da parte dei tifosi, che hanno esposto due striscioni all’esterno del Filadelfia. Non contro la squadra, bensì contro Cairo e Vagnati. Una polemica che parte da molto lontano dovuta alle scelte effettuate nel corso del mercato, e accentuatasi due settimane fa, in occasione della sfida contro l’Inter, a seguito delle parole del direttore tecnico su Adams. Uno dei due striscioni recita: “Il Toro merita rispetto e dignità. Cairo e Vagnati lasciate questa città!“, mentre l’altro – dedicato all’argomento Museo del Toro – vede scritto: “Sul museo solo campagna elettorale. Cirio, da Cairo ha imparato a banfare!!!“.