Su Toro.it una funzione che vi permetterà di ascoltare i nostri articoli: un modo diverso di accedere ai nostri contenuti

Una funzione pensata per rendere il nostro giornale più accessibile: ogni articolo pubblicato su Toro.it d’ora in avanti potrà anche essere ascoltato. Cliccando infatti sul tasto “ascolta”, posizionato immediatamente prima del testo, sotto il titolo, attiverete una funzione che vi permetterà… di ascoltare l’articolo. Una funzione pensata innanzitutto per gli utenti con disabilità visiva o che hanno delle difficoltà a leggere e fruibile da chiunque.