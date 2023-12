Contro l’Udinese Ivan Juric ha preferito ancora Tameze fuori ruolo rispetto a Djidji, Zima o Sazonov

Con l’infortunio al ginocchio Di Perr Schuurs i granata si sono trovati in grande emergenza per quanto riguarda la difesa visto che anche Zima e Djidji non erano disponibili. Il tecnico croato ha così deciso di provare Tameze come braccetto di destra e ciò che ha visto gli è molto piacuto. Il giocatore ex del Verona infatti ha disputato ottime partite nonostante giocasse in un ruolo che non è propiamente il suo. Ivan Juric nella sfida contro l’Udinese ha ancora preferito schierare Tameze – una volta risolto il problema fisico occorso contro l’Empoli – come braccetto di destra nella difesa a tre piuttosto che Djidji, titolare in quel ruolo, o Zima o Sazonov. Juric veda Zima più da centrale che da braccetto mentre Djidji che sarebbe il titolare in quella posizione probabilmente non è ancora pronto a livello atletico, sicuramente non per fare 90 minuti e quindi non è in grado di dare solide certezze al tecnico granata.

Tameze morbido in marcatura e l’Udinese segna

Nella sfida contro i bianconeri di Udine i granata sono passati in svantaggio all’81esimo dopo aver controllato gran parte della partita per un cross di Ferreira e una girata di Zarraga che si è inserito tra Ilic e Tameze ed è riuscito a battere Milinkovic-Savic sul primo palo. Sull’azione del gol si possono criticare tre giocatori in particolare: Radonjic, Ilic e Tameze. Certamente il portiere granata avrebbe potuto essere più attento sul primo palo ma se i primi tre fossero riusciti a interrompere prima l’azione il gol non sarebbe arrivato. Radonjic infatti si è fatto sorprendere da una combinazione a trequarti campo ed è stato superato e Ilic è andato troppo esterno a cercare di intercettare il cross mentre avrebbe dovuto stringere verso il primo palo.

L’errore sul gol

Tuttavia l’errore più grave è stato quello di Tameze che non ha visto l’inserimento del centrocampista dell’Udinese e si è fatto sorprendere e anticipare. Avrebbe dovuto coprire meglio lo spazio e soprattutto fiondarsi tra la palla e il giocatore prima che questi arrivasse ad impattare la sfera. Un errore che può succedere a chiunque ma che è costato i 2 punti ai granata.