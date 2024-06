A indossarla è il tennista britannico Liam Broady, che ha optato per la terza maglia della stagione appena conclusa

Come ben sappiamo il Torino non è una passione confinata soltanto al mondo del calcio. Il tifo per i granata riesce a travalicare i terreni verdi rettangolari, per spostarsi anche sulla terra rossa oppure sul cemento. Il rapporto tra Torino e tennis vede attualmente come personaggio più illustre l’attuale 57° nella classifica ATP Lorenzo Sonego. Più volte il tennista nato a Torino ha messo in mostra la propria fede verso i colori granata, anche nei festeggiamenti di vittorie come quella dello scorso 10 aprile in cui Sonego era riuscito ad avere la meglio del francese Auger-Aliassime per 6-4 e 7-5 prima di tirare fuori una sciarpa granata e mostrarla al pubblico presente.

Quest’oggi un altro tennista ha deciso di indossare la maglia del Torino. Non si tratta di uno dei migliori al mondo e nemmeno di un italiano. Il fatto è avvenuto al torneo ATP di Eastbourne, nel Regno Unito. Con il tennista Liam Broady che indossava la terza maglia della stagione 2023-2024, nera con sfumature arancioni.