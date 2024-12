Nel secondo tempo a Empoli il Torino è passato al 3-4-3, con Vlasic in forma può essere un’opzione dall’inizio

Fino a poco tempo fa, se si pensava a un modulo alternativo 3-5-2 che Vanoli avrebbe potuto proporre si immaginava un qualche schieramento che prevedesse la difesa a quattro. Ma ora che il Torino ha trovato una quadra in fase di non possesso, con i centrocampisti e gli attaccanti che hanno assimilato i movimenti da fare per evitare di prendere transizioni pericolose (le partite contro Genoa e Empoli sono degli esempi lampanti non solo perché la porta è rimasta inviolata ma anche per le poche occasioni concesse), il tecnico sta cercando soluzioni per aumentare il numero di gol fatti e la soluzione a cui sta pensando è il tridente.

Torino, il 3-4-3 si è già visto a Empoli

Nel secondo tempo a Empoli (ma non solo) si è visto il Torino schierato con il 3-4-3, con Vlasic nella posizione di attaccante esterno di destra, Sanabria e Adams si sono alternati nel ruolo di punta centrale, Karamoh e Njie in quello di attaccante esterno di sinistro. Un modulo, questo, che potrebbe essere riproposto anche nelle prossime partite, a partire da quella di sabato contro il Bologna: se dall’inizio o a partita in corso dipenderà molto dalla condizione del numero 10.

Vlasic con l’Empoli può tornare titolare

Vlasic in questa stagione lo abbiamo visto più volte impiegato come mezzala destra nel 3-5-2, ciò che potrebbe chiedergli Vanoli nelle prossime partite è di agire da jolly: alzarsi sulla linea degli attaccanti in fase di possesso, in modo da passare al 3-4-3 in fase offensivo, abbassarsi sulla linea dei centrocampisti in quella difensiva, per dare maggiore sostanza al centrocampo. Certo tutto dipende dalla condizione fisica del croato, che in questi mesi è apparso lontano dalla miglior forma.

Contro il Bologna potrebbe tornare titolare ma resta da capire se inizialmente si limiterà al ruolo di centrocampista o se avrà nelle gambe la forza e il dinamismo per interpretare il doppio ruolo. Quel che è certo è che Vanoli da tempo sta riflettendo sull’ipotesi di utilizzare Vlasic in una posizione più avanzata. “Nikola esterno d’attacco? È un’opzione percorribile però tutto passa dalla mentalità”, aveva dichiarato negli scorsi giorni.