Allo Stadio Olimpico Grande Torino sabato arriva il Bologna. Gli uomini di Italiano sono in crescita e in un momento positivo

Prima di Natale, c’è ancora una partita da giocare per il Toro. In questo fine settimana, si scende in campo per la 17^ giornata di Serie A. Sabato, alle ore 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Bologna. Entrambe le squadre vengono da una vittoria molto importante. Granata che hanno espugnato Empoli grazie alla magia di Ché Adams. Felsinei che invece hanno fermato la Fiorentina, battendola per 1-0 in casa grazie al gol di Odgaard. In generale, la squadra allenata da Vincenzo Italiano è in crescita ed è in un momento positivo. Non sarà facile per il Torino prendere punti.

La stagione del Bologna

Nella stagione 2023/2024 il Bologna aveva staupito tutti, con Thiago Motta alla guida. Stagione da record e qualificazione alla Champions League. Poi però, l’allenatore è andato alla Juventus. E allora ecco che è arrivato Italiano, reduce da 3 stagioni alla Fiorentina. L’inizio non è stato facile. Ma dopo la squadra si è rialzata. Adesso il Bologna è 7° in classifica a 25 punti, 6 in più del Torino 11°. 15 partite giocate (da recuperare Bologna-Milan): 6 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte. 21 gol fatti e 18 gol subiti. 3 vittorie nelle ultime 5. Le cessioni di Calafiori (Arsenal) e Zirkzee (Manchester United) ora si fanno sentire di meno.

La Champions League e la Coppa Italia

Se in Serie A la squadra sta facendo bene, lo stesso non si può dire in Champions League. I rossoblù hanno finora giocato 6 partite su 8: 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Solo 1 gol fatto e 7 subiti. 2 punti in classifica. Su 36 squadre, il Bologna è alla posizione numero 33. Un cammino ancora più difficile del previsto. Le cose sono andate meglio invece in Coppa Italia. Agli ottavi, il Bologna si è imposto in casa per 4-0 contro il Monza. Ora il 5 febbraio giocherà i quarti di finale.