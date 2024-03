Il Torino ha rallentato in trasferta rispetto alla scorsa stagione, in cui aveva ottenuto grandi risultati fuori casa

Proseguono i risultati altalenanti lontano dal Grande Torino. Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo e la sconfitta allo Stadio Olimpico di Roma, i granata non riescono ad andare oltre il pareggio al Maradona di Napoli. Un risultato comunque buono per gli uomini di Juric, che impediscono agli azzurri di scappare definitivamente in classifica. Restano 6 i punti di distacco dai partenopei, mentre la zona che varrebbe la qualificazione alle coppe europee è lontana 8 punti. In attesa di scoprire il risultato tra Juventus e Atalanta, che si affronteranno allo Stadium domenica pomeriggio.

Nel 2022/2023 un filotto impressionante

Se nella scorsa stagione di Serie A il Torino si era contraddistinto per un ottimo rendimento fuori casa, così non si può dire per il campionato attualmente in corso. Nel 2022/2023 i granata avevano infatti conquistato ben 9 vittorie lontano dal Grande Torino. E proprio da marzo in poi avevano dato vita a un filotto di risultati incredibile, iniziato sul campo del Lecce e terminato al Picco di La Spezia. Ben 12 punti centrati dagli uomini di Juric nelle ultime quattro trasferte dello scorso campionato, ma quest’anno la musica sembra essere cambiata.

Solo tre vittorie quest’anno

Quest’anno il Toro fuori casa rende meno. Sono arrivate solo tre vittorie fuori casa, sul campo della Salernitana, del Lecce e del Cagliari. Tre squadre comunque immischiate nella lotta alla salvezza. Peggio il Toro ha fatto contro squadre di metà o alta classifica, in cui al massimo ha raggiunto il pareggio. Emblematica la prima sconfitta sul campo del Milan, alla seconda giornata di Serie A, in cui Sanabria e compagni hanno perso per 4-1. L’auspicio è che la squadra possa ripetere quanto fatto nella seconda metà di campionato della scorsa stagione, quando da gennaio in poi ha raccolto 21 punti lontano dal Grande Torino. La gara contro il Napoli può essere un punto di partenza per il proseguimento della stagione, con la speranza che anche Antonio Sanabria torni a incidere come sa.