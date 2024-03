Uros Kabic, nella giornata di oggi, ha esordito in Primavera sotto gli occhi di Ivan Juric: ecco come è andata la sua partita

Dopo un periodo buio, la Primavera del Toro è tornata a vincere. Nel pomeriggio di oggi, un 4-0 molto convincente al Monza di Luppi. La notizia di giornata, è stata l’esordio da titolare nella Primavera del Toro di Uros Kabic. Sotto gli occhi di Juric, presente ad Orbassano, ha provato a mettersi in mostra. La sua prova è stata sufficiente. Toro che già nel primo tempo, grazie alle reti di Padula (7′) Savva (22′) e Njie (30′) aveva chiuso il match. Poi nella ripresa, al minuto numero 23, è arrivata la rete finale di Silva. Supremazia schiacciante da parte dei granata. Ma come ha giocato Kabic?

La sua partita

Come detto prima, la sua prova è stata sufficiente. Nel 4-3-3 di Scurto, è stato schierato a centrocampo, a destra. Numero 20 sulle sue spalle. Al suo fianco hanno giocato Ruszel e Silva. Tanta voglia di emergere, ma poche cose notevoli in fase offensiva. Buone coperture in fase di ripiego. Sul finire del primo tempo, ha provato a segnare con il destro, ma la palla è finita alta. Nessun errore per lui, ma non è stato molto vivace. Forse ci si aspettava di più, ma non aveva mai giocato in Primavera. Savva, che ha giocato in posizione più offensiva, gli ha quasi fatto ombra. In futuro, potrebbe avere altre occasioni con Scurto.

Le parole di Juric

Arrivato a gennaio dalla Stella Rossa, il classe 2004 Kabic è stato messo in Prima Squadra. Ha preso il numero 17, ma non ha ancora esordito. Nelle ultime partite, Juric ha cominciato a convocarlo. Appena arrivato, Juric aveva detto: “Lasciarlo alla Primavera? Adesso vogliamo conoscerlo meglio in questi giorni e capire cosa può essere meglio per lui. Il suo ruolo è alla Miranchuk, alla Seck”. Dopo una fase di valutazione, Juric ha voluto farlo giocare in Primavera. I granata hanno un diritto di riscatto, fissato a 2 milioni di euro.