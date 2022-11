Adopo dopo aver raccolto del minutaggio contro il Milan spera di trovare spazio anche nel match contro il Bologna

Dopo le tre importanti vittorie ottenute contro il Cittadella in Coppa Italia, l’Udinese e il Milan in campionato, il Toro di Ivan Juric non vuole assolutamente fermarsi o meglio vuole continuare a volare in alto. Per questo motivo i granata hanno già messo nel mirino la sfida contro il Bologna. Nel match contro i rossoblù in mezzo al campo potrebbe trovare spazio Michel Adopo, dato che Emirhan Ilkhan è alle prese con un problema fisico e difficilmente recupererà per la partita contro la squadra di Thiago Motta; mentre Karol Linetty non ci sarà in quanto squalificato. E anche nel caso in cui il centrocampista turco dovesse tornare a disposizione Adopo rimane favorito dato che, come ammesso dallo stesso Juric qualche settimana fa, il numero 21 granata è più avanti nelle gerarchie rispetto al giocatore ex Besiktas. Queste le parole del tecnico croato: “Penso che Adopo renda meglio in allenamento rispetto a Ilkhan. Siamo una squadra con pochi giocatori di stazza e dal punto di vista fisico Michel ha una struttura diversa da quella del turco”. Adesso toccherà ad Adopo continuare così per non farsi superare nelle gerarchie dal compagno turco. Per riuscire in questo obiettivo Adopo lavora per meritarsi una chance contro il Bologna.

Adopo dopo il Milan spera in un’occasione piú ”corposa”

Così Adopo collezionerebbe un’altra presenza dopo essere entrato all’85’ minuto di gioco contro il Milan al posto di Aleksey Miranchuk. Contro i rossoneri il centrocampista francese ha avuto troppo poco tempo a disposizione per poter incidere sulla partita e ovviamente non si può nemmeno dare un giudizio alla sua prestazione. Contro il Bologna il numero 21 del Toro spera di giocare e di raccogliere maggiore minutaggio rispetto a quanto successo sabato scorso contro la squadra di Stefano Pioli. Anche perché sicuramente la voglia del centrocampista classe 2000 di giocare e mettersi in mostra è davvero tantissima, come è giusto che sia.