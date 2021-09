Ola Aina, dopo aver saltato la partita contro il Venezia per motivi personali, torna ad allenarsi al Filadelfia

Oggi Ivan Juric si ritroverà a disposizione Ola Aina. Il difensore nigeriano ha saltato l’ultimo allenamento prima della partenza per Venezia e la partita contro la squadra allenata da Paolo Zanetti usufruendo di un permesso per motivi familiari. Ora il numero 34 del Toro, insieme ai compagni, potrà preparare il derby della Mole in programma sabato alle ore 18 tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino.