Nella sfida contro il Venezia Baselli ha raccolto la sua prima presenza in questo campionato: non aveva mai giocato

Nella sfida contro il Venezia Daniele Baselli ha raccolto la sua prima presenza in questo campionato. Una prima partita per l’ex centrocampista dell’Atalanta non del tutto convincente. Baselli, entrato intorno al 12’ minuto del secondo tempo al posto di Linetty, ha giocato una partita dal voto insufficiente, risultando disperso in campo. Una grande occasione sprecata dal centrocampista bergamasco che ora proverà a sgomitare al Filadelfia per cercare di trovare spazio nel derby della Mole, in programma sabato pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino. Baselli, come tutto il Toro, avrà voglia di rilanciarsi in questa stagione.

Baselli vicino al Brescia poi la permanenza con tanta concorrenza

L’anno scorso è stato molto complicato per Baselli. Tornato dopo un brutto infortunio è stato poi indisponibile per un altro problema, non riuscendo così a dare una mano al Toro come avrebbe voluto. Dopo la scorsa stagione Baselli, come tutti i suoi compagni, ha voluto ripartire cercando di conquistare la fiducia di Juric. Da sottolineare che, nelle ultime ore di mercato, la voce dell’interessamento del Brescia per il numero 8 granata aveva fatto vacillare la permanenza di Baselli in granata, poi alla fine rimasto all’ombra della Mole con tanta concorrenza per un posto da titolare. La prima prova di Baselli decisamente non ha entusiasmato nessuno. Il centrocampista granata cercherà di convincere tutti non appena ne avrà l’occasione.



Le parole di Baselli post Venezia-Torino

Baselli dopo la partita contro il Venezia, terminata 1-1, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dichiarando: “Mi mancava molto il campo, ho lavorato tanto per questa opportunità e speravo arrivasse un risultato migliore però per come si era messa la partita ci è andata bene, un punto qui non è facile portarlo a casa. Il Venezia è una squadra che sa giocare e lo ha dimostrato stasera, noi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto una grande partita poi loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto”.