Mandragora dopo la grande occasione sprecata contro il Venezia al 94’ minuto vorrà rifarsi nel derby contro la Juve

Il Toro indubbiamente è tornato dalla trasferta di Venezia con un po’ di amaro in bocca. Dopo la rete di Brekalo la partita sembrava essersi messa sui binari giusti, ma l’errore di Djidji che ha causato il rigore e la rete dell’ex Aramu dagli 11 metri hanno rovinato tutto. E pensare che il Toro ha avuto negli ultimi secondi del match la possibilità di vincere la partita ma Mandragora spreca una grandissima occasione tirando addosso al portiere arancioneroverde. La rabbia da parte del numero 38 granata per la grande chance non sfruttata, che avrebbe consentito alla squadra di Juric di tornare a casa con i 3 punti, è ancora da smaltire. E sicuramente Mandragora farà di tutto per rifarsi nel derby.

Mandragora vuole tornare tra i titolari

Mandragora è pronto a sgomitare nel derby per ritornare a prendersi il suo posto in mezzo al campo dopo aver giocato di meno. Anche perché il numero 38 ha comunque già dimostrato di poter risultare determinante e di riuscire a fare la differenza, come è accaduto nel match contro il Sassuolo, dove il centrocampista ex Crotone, partito a sorpresa dalla panchina, ha confezionato un grande assist per Pjaca che non ha sbagliato e ha segnato la rete che ha portato i granata alla vittoria. Mandragora, archiviato l’errore contro il Venezia, ha in mente solo il derby contro la Juve. Una sfida che per lui non è come tutte le altre, essendo un ex.