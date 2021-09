Ivan Juric per il derby della Mole di sabato non avrà a disposizione diversi giocatori: da Belotti a Djidji, chi non ci sarà

Il derby della Mole in programma sabato pomeriggio alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino si sta avvicinando. Se la Juve, come annunciato da Massimiliano Allegri, non potrà contare su Dybala e Morata né per il Chelsea né per la partita contro il Toro, anche Ivan Juric dovrà fare conto delle diverse assenze previste nel match contro i bianconeri. Il tecnico croato non avrà a disposizione Djidji, che ha rimediato un’espulsione contro il Venezia e Praet, Pjaca, Belotti, Zaza e Izzo, tutti assenti per infortunio. Con il numero 5 granata che, dopo aver risolto il problema fisico dovuto ad una contusione, è di nuovo k.o. a causa di un mal di schiena rimediato lunedì mattina. Juric è già al lavoro per mettere una toppa su queste diverse assenze e affrontare al meglio il match contro i bianconeri.