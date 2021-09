Date le assenze di Zaza e Belotti per infortunio Sanabria scenderà in campo anche nel derby contro la Juve

Antonio Sanabria in questo campionato ha raccolto 6 presenze e segnato 1 gol nel match casalingo contro la Salernitana. L’attaccante paraguaiano scenderà in campo anche sabato pomeriggio nel derby contro la Juve, non avendo così il tempo di rifiatare, perché non ha altri interpreti in quel ruolo, con Belotti e Zaza ancora out. Il numero 19 granata, da quando è tornato dagli impegni con la sua Nazionale in anticipo per la nascita della seconda figlia Mia, è sempre stato schierato in campo. Nel derby della Mole Sanabria cercherà in tutti i modi di ritrovare il feeling con il gol, sperando di trovare una Juve stanca dopo la partita in Champions League contro il Chelsea e ancora scottata da un inizio di campionato non proprio convincente.

Sanabria sa come fare gol alla Juve

Un dato sorride a Sanabria, ovvero il fatto che il paraguaiano già nell’ultimo derby che si è giocato lo scorso 3 aprile, allo stadio Olimpico Grande Torino, era riuscito a segnare non uno ma ben due gol alla Juve. In quella partita Sanabria era stato tra i migliori in campo. Peccato che poi i granata si fecero recuperare dalla Juve con un gol di Ronaldo. L’attaccante paraguaiano proverà a replicare quella prestazione anche sabato, sperando di riuscire a dare una grande mano al Toro a portare a casa una vittoria che sarebbe molto utile anche per il morale della squadra di Juric. I granata dovranno approfittare di due assenze importanti per i bianconeri, esattamente quelle di Morata e Dybala. Sanabria inoltre dovrà anche rifarsi dopo la deludente prestazione contro il Venezia.



Sanabria: la partita contro il Venezia

Infatti bisogna sottolineare che Sanabria contro il Venenzia, nella quarta partita di fila da titolare, ha dimostrato di sentire la pesantezza dei tanti impegni ravvicinati in cui è sempre sceso in campo. Sopratutto nel primo tempo della partita contro la squadra guidata dall’ex granata Paolo Zanetti Sanabria fa ancora una volta una prova di grande sacrificio, ma nel primo tempo quando chiamato in causa manca di lucidità sotto porta. Sanabria vorrà assolutamente ripartire nel derby. Una grande occasione per lui per colpire ancora una volta in positivo i tifosi del Toro.