C’è un record che fa ben sperare i tifosi del Torino in vista della gara di lunedì sera contro l’Atalanta di Gasperini

Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata si apprestano a ospitare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un’Atalanta che sarà senza dubbio affamata di risultati, visto il rendimento dei nerazzurri delle ultime settimane. La Dea, infatti, non vince in campionato da più di un mese: gli ultimi tre punti guadagnati dai bergamaschi erano arrivati nella vittoria del Castellani contro l’Empoli, grazie alla doppietta di Scamacca e al gol di Koopmeiners. Poi una brusca frenata: sconfitta in casa contro l’Inter e un pareggio a Udine, per poi perdere nuovamente al Gewiss Stadium contro il Napoli di Mazzarri. Meglio non è andata in Europa, visto l’1-1 contro lo Sporting Lisbona nell’ultima giornata dei gironi di Europa League. Ora i nerazzurri arrivano all’ombra della Mole, con l’obbiettivo di invertire il trend negativo. Ma una statistica fa ben sperare i tifosi del Toro: ecco quale.

Atalanta in difficoltà contro i granata

A guardare i risultati verificatisi tra Torino e Atalanta negli ultimi anni qualsiasi tifoso granata arriverebbe alla gara scoraggiato. I nerazzurri risultano infatti imbattuti dalla stagione 2020, dopo la quale hanno collezionato 5 vittorie e 2 pareggi. In realtà la storia dice altro: tra le 11 formazioni che il Torino ha affrontato almeno 100 volte in Serie A, infatti, l’Atalanta è quella contro cui ha perso meno gare nella competizione (26 sconfitte in 108 precedenti). Numeri incoraggianti in vista del posticipo di lunedì, soprattutto se si considera il rendimento della Dea nelle ultime settimane. Insomma, i tifosi del Toro possono crederci: fare risultato contro i nerazzurri è un obbiettivo concreto. Sarà un’occasione da non sprecare anche in ottica classifica: in caso di successo, infatti, i granata andrebbero a -1 dagli uomini di Gasperini.