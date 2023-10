Il Torino fa fatica a segnare, soprattutto in casa: sono solo due i gol in campionato per un reparto da sistemare

Se c’è un reparto che sta facendo fatica nel Torino, non si può non parlare dell’attacco. I numeri dei granata fanno preoccupare, ma soprattutto riflettere. Nella stagione 2023/2024, da poco partita, sono solo 6 i gol fatti in 8 partite. Di questi 6, in casa ne sono arrivati solo 2. Il primo è stato di Nemanja Radonjic contro il Genoa (1-0) e il secondo di Duvan Zapata contro la Roma (1-1). Contro il Cagliari e il Verona invece, avversari più che alla portata, sono arrivati due deludenti 0-0. In trasferta i gol sono 4, 3 arrivati contro la Salernitana e 1 contro il Milan. Vero anche il fatto che in casa, il Torino, ha subito solo un gol, quello di Lukaku ma per vincere bisogna segnare. In casa c’è qualche problema per il Toro, che fatica a fare gol e a vincere. Quello che dovrebbe essere un fortino, sotto la guida dei propri tifosi, sta diventando l’opposto.

La passata stagione

Non si tratta di una novità di quest’anno. La scorsa stagione, il Toro ha giocato 19 partite in casa e ne ha vinte 5, pareggiate 7 e perse 7. Solo 15 i gol fatti e 19 quelli subiti. In trasferta, di gol, ne sono stati segnati invece 27. Un problema che si deve affrontare e superare. Se si iniziano a fare punti anche in casa, la stagione prende una svolta e gli obiettivi possono essere raggiunti.